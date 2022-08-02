Великобритания отменила санкции против бывшей жены Михаила Фридмана
Из санкционного списка Великобритании исключили экс-супругу сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Ольгу Айзиман. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства страны.
Отмечается, что ее активы будут разморожены.
Айзиман попала под санкции Великобритании 13 апреля, а против Фридмана санкции ввели 15 марта. Позднее он признался, что из-за заморозки счетов он не может оплатить даже услуги уборщицы и водителя.
Санкции против крупных российских бизнесменов объясняются их близостью к президенту РФ Владимиру Путину, который 24 февраля начал военную спецоперацию на Украине.
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