Великобритания отменила санкции против бывшей жены Михаила Фридмана

Из санкционного списка Великобритании исключили экс-супругу сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Ольгу Айзиман. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства страны.

Отмечается, что ее активы будут разморожены.