Великобритания отменила санкции против бывшей жены Михаила Фридмана

Из санкционного списка Великобритании исключили экс-супругу сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Ольгу Айзиман. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства страны.

Отмечается, что ее активы будут разморожены.

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Айзиман попала под санкции Великобритании 13 апреля, а против Фридмана санкции ввели 15 марта. Позднее он признался, что из-за заморозки счетов он не может оплатить даже услуги уборщицы и водителя.

Санкции против крупных российских бизнесменов объясняются их близостью к президенту РФ Владимиру Путину, который 24 февраля начал военную спецоперацию на Украине.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПредпринимателиВеликобританияСанкции
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