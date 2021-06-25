Антонов: Ни один сотрудник дипмиссии России в США не заболел коронавирусом

Сотрудники российской дипломатической миссии в США не заразились коронавирусной инфекцией, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Я рад очень сегодня сказать о том, что ни один российский дипломат, ни один сотрудник [российской дипмиссии в США] не был инфицирован [коронавирусом], у нас нет ни одного случая», — рассказал Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».

Посол добавил, что 97% сотрудников дипмиссии РФ сделали прививку от COVID-19, причем дипломаты могли выбрать, какую вакцину использовать: российский «Спутник V» или одобренные в США препараты.

Напомним, в феврале Антонов сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции американской вакциной Moderna.

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ФОТО: миронова
ТЕГИ:КоронавирусАнатолий АнтоновПосолРоссийское Посольство
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