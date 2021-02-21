Посол России в США поставил прививку американской вакциной Moderna
Посол России в США Анатолий Антонов сделал прививку от коронавируса американским препаратом Moderna. Об этом диппредставитель заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По словам Антонова, первый укол он уже сделал неделю назад, а второй запланирован через четыре недели.
«Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин», — пояснил дипломат.
Антонов напомнил о необходимости сохранить свое здоровье, и возможностью воспользоваться ею, когда «в стране есть хорошая вакцина».
По мнению Антонова, конфликты в этой сфере наносят ущерб безопасности населения государств.
Напомним, итоги исследования вакцины Moderna опубликовали впервые 16 ноября 2020 года. Эффективность препарата составляет 94,5% - по промежуточным итогам третьей фазы испытаний. Разработчики утверждают, что иммунитет к коронавирусу у вакцинированных сохраняется минимум на год.
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