Посол России в США поставил прививку американской вакциной Moderna

Посол России в США Анатолий Антонов сделал прививку от коронавируса американским препаратом Moderna. Об этом диппредставитель заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Разработчик заявил о годовом иммунитете COVID-вакцины «Эпиваккорона»

По словам Антонова, первый укол он уже сделал неделю назад, а второй запланирован через четыре недели.

«Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин», — пояснил дипломат.

Антонов напомнил о необходимости сохранить свое здоровье, и возможностью воспользоваться ею, когда «в стране есть хорошая вакцина».

По мнению Антонова, конфликты в этой сфере наносят ущерб безопасности населения государств.

Напомним, итоги исследования вакцины Moderna опубликовали впервые 16 ноября 2020 года. Эффективность препарата составляет 94,5% - по промежуточным итогам третьей фазы испытаний. Разработчики утверждают, что иммунитет к коронавирусу у вакцинированных сохраняется минимум на год.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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