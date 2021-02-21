Посол России в США поставил прививку американской вакциной Moderna

По словам Антонова, первый укол он уже сделал неделю назад, а второй запланирован через четыре недели.

«Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин», — пояснил дипломат.

Антонов напомнил о необходимости сохранить свое здоровье, и возможностью воспользоваться ею, когда «в стране есть хорошая вакцина».

По мнению Антонова, конфликты в этой сфере наносят ущерб безопасности населения государств.

Напомним, итоги исследования вакцины Moderna опубликовали впервые 16 ноября 2020 года. Эффективность препарата составляет 94,5% - по промежуточным итогам третьей фазы испытаний. Разработчики утверждают, что иммунитет к коронавирусу у вакцинированных сохраняется минимум на год.

