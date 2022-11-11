Антонов назвал отказ Минторга США считать экономику России рыночной «противоречащим логике»

Ранее в США заявили, что перестали считать экономику РФ рыночной из-за усиления влияния государства, напоминает «Свободная пресса». Из-за этого Вашингтон начнет применять альтернативную методологию для расчета пошлин на импорт из России.

Как отметил Антонов, решение американского Минторга является одним из «нелегитимных барьеров», провоцирующих дисбалансы на мировых рынках.

Посол добавил, что считает правильным решение США ослабить финансовое давление на российскую дипмиссию. Дипломат призвал банки правильно воспринять сигнал регулятора и прекратить блокировку переводов, «необходимых для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений», отмечает телеканал «360».

