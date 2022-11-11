Минторг США отказался считать экономику России рыночной

США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процессов. Об этом сообщили в американском Министерстве торговли.

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«Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Отмечается, что после принятия такого решения Соединенные Штаты могут «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка», которые вызваны «все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», пишет Газета.ру.

США смогут применять альтернативный вариант для расчета пошлин на импорт из РФ, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияСША
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