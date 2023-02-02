Антонов назвал общение Блинкена с Лавровым ненормальным

Ненормально, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не может позвонить российскому коллеге Сергею Лаврову, а отправляет послания через кого-то, сообщил в эфире «Первого канала» посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Блинкен: Требования России к Украине неприемлемы

«Контакты высокого уровня носят эпизодический характер. Я, кстати говоря, считаю это ненормальным, когда через Шукри (главу МИД Египта Самеха Шукри) или через каких-то других представителей Сергея Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена, что тот не может взять трубку телефонную и позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам», — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Лавров заявил, что получил от своего египетского коллеги Самеха Шукри «определённое послание» госсекретаря США Энтони Блинкена. Как отметил министр иностранных дел России, оно касается Украины и того, что «Россия должна прекратить и уйти».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mid.ru
ТЕГИ:СШАМид РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры