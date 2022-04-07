Антонов: Санкции США против Сбербанка - удар по простым россиянам

Ограничительные меры со стороны Вашингтона в отношении «Сбербанка» и «Альфа-банка» являются прямым ударом по простым гражданам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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Он назвал действия США «безостановочными санкционными выпадами», которые говорят об истинном намерении американских властей. Антонов отметил, что в «Сбербанке» и «Альфа-банке» хранят свои сбережения большинство россиян.

Напомним, 6 апреля США объявили о вводе полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Новые ограничения заморозят любые активы кредитных организаций, затрагивающие финансовую систему США, а также запретит американцам вести с ними дела.

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ТЕГИ:СбербанкСанкции Против РоссииАнатолий Антонов
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