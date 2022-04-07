Антонов: Санкции США против Сбербанка - удар по простым россиянам

Он назвал действия США «безостановочными санкционными выпадами», которые говорят об истинном намерении американских властей. Антонов отметил, что в «Сбербанке» и «Альфа-банке» хранят свои сбережения большинство россиян.

Напомним, 6 апреля США объявили о вводе полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Новые ограничения заморозят любые активы кредитных организаций, затрагивающие финансовую систему США, а также запретит американцам вести с ними дела.

