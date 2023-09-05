Антонов исключил улучшение отношений РФ и США в ближайшее время
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что улучшения отношений между двумя странами в ближайшее время не произойдет, передает ТАСС.
«Когда мне часто задают вопрос, когда улучшим мы российско-американские отношения, хочу сказать, что в ближайшей перспективе этого не получится по ряду причин», - сказал дипломат в ходе консульского приема для соотечественников в Сан-Франциско.
Антонов ранее сравнил решение Вашингтона поставить Украине истребители F-16 с «несущимся составом без тормозов». По его словам, предоставление военной помощи Киеву все менее популярно среди американцев, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru