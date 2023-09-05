Антонов исключил улучшение отношений РФ и США в ближайшее время

«Когда мне часто задают вопрос, когда улучшим мы российско-американские отношения, хочу сказать, что в ближайшей перспективе этого не получится по ряду причин», - сказал дипломат в ходе консульского приема для соотечественников в Сан-Франциско.

Антонов ранее сравнил решение Вашингтона поставить Украине истребители F-16 с «несущимся составом без тормозов». По его словам, предоставление военной помощи Киеву все менее популярно среди американцев, сообщает «Радиоточка НСН».

