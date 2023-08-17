Вашингтон может увеличить ядерный арсенал после окончания ДСНВ
17 августа 202300:42
Министерство обороны США изучает возможность доукомплектования ядерного арсенала после истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Стратегического командования ВС США Энтони Коттона.
По его словам, в настоящее время командование изучает этот вопрос, пытаясь понять, располагает ли Вашингтон необходимыми силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами.
Ранее посол Антонов заявил, что США давно нарушают ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru