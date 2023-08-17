Вашингтон может увеличить ядерный арсенал после окончания ДСНВ

По его словам, в настоящее время командование изучает этот вопрос, пытаясь понять, располагает ли Вашингтон необходимыми силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами.

Ранее посол Антонов заявил, что США давно нарушают ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

