Евросоюз выступил против парада Победы в Москве
Страны-кандидаты на вступление в ЕС не должны посещать парад Победы в Москве, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она добавила, что решение приехать в Москву будет иметь последствия для всех.
После окончания саммита министров иностранных дел Каллас подчеркнула, что для всех стран, которые хотят когда-нибудь стать членами объединения, необходимо посещать с визитами Украину, а не Россию, и выделять ей деньги и оружие.
Среди кандидатов на вступление приглашение на торжественную церемонию 9 мая приняла пока только Сербия. Ее почетный караул будет участвовать в параде в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также пообещал приехать, несмотря на критику со стороны Еврокомиссии.
Ранее стало известно, что Россия ожидает визит главы правительства Индии Нарендра Моди в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru