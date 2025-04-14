Евросоюз выступил против парада Победы в Москве

После окончания саммита министров иностранных дел Каллас подчеркнула, что для всех стран, которые хотят когда-нибудь стать членами объединения, необходимо посещать с визитами Украину, а не Россию, и выделять ей деньги и оружие.

Среди кандидатов на вступление приглашение на торжественную церемонию 9 мая приняла пока только Сербия. Ее почетный караул будет участвовать в параде в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также пообещал приехать, несмотря на критику со стороны Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что Россия ожидает визит главы правительства Индии Нарендра Моди в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

