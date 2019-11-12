Закон райсуду не указ. Верховный суд – тоже

Смольнинский райсуд Петербурга отказал в исключении из доказательств обвинения налоговой декларации, поданной совладельцем компании «Усть-Луга» Валерием Израйлитом в рамках амнистии капиталов. Он обвиняется в выводе денежных средств за границу, полученных неправомерным путем при строительстве нефтебазы в порту, ущерб оценивается в 3,5 млрд рублей. Причем, дело против него было возбуждено ФСБ как раз на основании изъятой налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала – вопреки требованиям этого самого закона. Израйлит находится под стражей с 26 декабря 2016 года на том основании, что, по мнению следствия, он обладает возможностью покинуть территорию страны и всеми условиями проживания за ее пределами.

Защита предпринимателя и ранее обращалась с ходатайством об исключении из материалов возбужденного против него дела спецдекларации и производных доказательств. В сентябре суд отклонил его, и представители обвиняемого обратились за разъяснениями в Верховный суд России. Менее двух недель назад президиум Верховного суда РФ утвердил разъяснения, согласно которым установлен абсолютный запрет на использование сведений из спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства стороной обвинения.

На необходимость неукоснительного соблюдения абсолютного запрета на использование деклараций, добровольно поданных бизнесменами по закону об амнистии капиталов, в качестве оснований для уголовного преследования, указывал буквально накануне президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Такие факты имели место», - отметил он. Правительство вместе с объединениями предпринимателей должно следить за тем, что происходит на практике, - подчеркнул президент.

Вопрос доверия бизнеса называл одним из главных в деле возвращения капиталов первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заверяя, что бизнес может пользоваться инструментом амнистии, не опасаясь преследования со стороны правоохранительной системы. Но прецедент с использованием ФСБ спецдекларации как доказательства по делу против Израйлита подает сигнал совсем иного содержания, нежели слова вице-премьера. Эта новость испугала бизнес, - писали тогда «Ведомости».

И нынешнее решение питерского суда, по всей вероятности, станет еще одним поводом для недоверия. Верховный суд страны подтвердил абсолютный запрет на использование деклараций по амнистии капиталов стороной обвинения, к строгому соблюдению этой нормы призвал президент – но дело уперлось в стену в суде первой инстанции, который наотрез отказывается исключать из дела декларацию и производные материалы. А то, что это решение вполне может «заморозить» процесс амнистии капиталов, которому в руководстве страны придают столь большое значение, так это не его, районного суда, ума дело.

