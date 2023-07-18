«Непотопляемый авианосец»: Востоковед назвал Тайвань рычагом давления США на Китай

Вашингтону выгодно поддерживать Тайвань как один из рычагов давления на Китай и очень важный стратегический пункт. Об этом в эфире НСН заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что вице-президент Тайваня и председатель правящей на острове Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ посетит Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство ТАСС. Блинкен добавил, что Вашингтон привержен сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе. Он также подчеркнул, что США не имеют желания менять статус-кво в проливе и ожидают такой же политики и от других сторон. Котков напомнил, что отношения между США и Тайванем основываются на декларации о Тайване 1979 года.

«В этой декларации американцы заявляли, что они придерживаются позиции единого Китая, но обязуются оказать Тайваню помощь, если КНР попытается забрать эту территорию силой. Это своеобразное полупризнание Тайваня. США в прошлом году дали понять, что для них Тайвань — непотопляемый авианосец у побережья Китая, один из рычагов давления на Пекин и очень важный стратегический пункт. К тому же, это важный рынок сбыта для американской военной техники. Поэтому Вашингтону выгодно поддерживать Тайвань и впредь как важную точку сдерживания КНР», — сказал Котков.

Собеседник НСН выразил уверенность, что США смогут защитить Тайвань в случае необходимости.

«Несмотря на заявления ряда российских военных экспертов о том, что США находятся слишком далеко от Тайваня и что американская армия не успеет туда добраться, это не совсем так. Рядом находятся Япония и Филиппины, в обоих государствах имеются американские военные базы. Также имеется стратегическая база США на острове Гуам. Относительно недалеко и Южная Корея. Чтобы помочь Тайваню, Вашингтону даже не надо тратить собственные силы — достаточно заставить Японию и Южную Корею воевать за Тайвань. Тем более, японское правительство неоднократно заявляло, что Тайвань — “аэродром подскока” на пути к японским островам, поэтому Токио поможет Тайваню», — добавил эксперт.

В заключение Котков предположил, как на визит вице-президента Тайваня в США отреагирует Китай.

«Судя по тому, что за последние полтора года Пекин все время дает понять, что он не собирается ругаться с США из-за Тайваня, скорее всего, МИД КНР выразит очередной протест, возможно, рядом с Тайванем пройдут очередные учения. Никакой серьезной реакции от Китая, скорее всего, ожидать не стоит, кроме громких слов», — подытожил он.

Ранее в Госдепартаменте США опровергли данные о требовании США построить на Тайване лабораторию по производству биологического оружия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

