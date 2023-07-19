Глава MI6 назвал Китай главным объектом внимания ведомства

По словам Мура, Россия — не единственный «самый важный стратегический объект внимания» британской разведки.

«Сейчас мы выделяем больше ресурсов на Китай, чем на что бы то ни было. Это отражает растущую глобальную важность Китая ... критически важную потребность понять как намерения, так и возможности китайского правительства», — указал глава MI6.

Мур подчеркнул, что Лондону важно сотрудничать с Пекином, поскольку «ни одна международная проблема любой важности не может быть решена, если мы этого не сделаем».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны НАТО пытаются создать негативный образ Китая, чтобы говорить о якобы исходящей от КНР «угрозе», напоминает RT.

