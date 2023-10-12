ANSA: активы РФ в странах G7 заморозят до выплаты компенсации Украине
Российские активы в странах G7 будут заморожены до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за нанесенный ущерб. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на коммюнике министров финансов стран «Большой семерки».
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что члены сообщества подтвердили готовность продолжить сотрудничество для поддержки Украины. Это включает помощь в восстановлении страны, отметил он.
По данным ANSA, в странах G7 заблокировано $280 миллиардов российских активов.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен ранее заявил, что Запад обсуждает юридические основания для передачи Киеву заблокированных российских активов. Представитель ведомства подчеркнул, что правовая основа для такого шага уже есть, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru