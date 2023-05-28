СМИ: Эрдоган уверенно лидирует на президентских выборах в Турции
28 мая 202318:20
Турецкое издание Yeni Safak опубликовало первые результаты подсчета голосов во втором туре выборов главы государства.
Сообщается, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган после подсчета 30% урн набирает 59,2% голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 40,8%.
Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Для второго тура выборов установили 191 тысячу урн.
Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru