СМИ: Эрдоган уверенно лидирует на президентских выборах в Турции

Турецкое издание Yeni Safak опубликовало первые результаты подсчета голосов во втором туре выборов главы государства.

В Турции заявили о начале голосования на втором туре президентских выборов без происшествий

Сообщается, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган после подсчета 30% урн набирает 59,2% голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 40,8%.

Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Для второго тура выборов установили 191 тысячу урн.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВыборы ПрезидентаТурция

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