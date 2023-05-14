ANKA: Кылычдароглу опережает Эрдогана на 7,66%
14 мая 202320:37
Представитель оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции, утверждает агентство ANKA.
Агентство ссылается на собственные подсчеты результатов голосования. По данным ANKA, оппозиционный кандидат опережает действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на 7,66%.
Агентства ANKA и Anadolu получили право публиковать данные подсчетов голосов.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Итоговые результаты объявят 19 мая, передает «Радиоточка НСН».
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru