ANKA: Кылычдароглу опережает Эрдогана на 7,66%

Представитель оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции, утверждает агентство ANKA.

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Агентство ссылается на собственные подсчеты результатов голосования. По данным ANKA, оппозиционный кандидат опережает действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на 7,66%.

Агентства ANKA и Anadolu получили право публиковать данные подсчетов голосов.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Итоговые результаты объявят 19 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВыборыТурция

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