СМИ: «Республиканский альянс» Эрдогана получит более 50% мест в парламенте

После обработки бюллетеней с 2,8% урн правящая партия получает 48,6% голосов. Союзная ей «Партия националистического движения» - 67,9%. Вместе это дает им более 800 мандатов.

Партии оппозиционного «Народного альянса» набирают 21% голосов.

В Турции 14 мая состоялись президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу - 40,12%. Подсчет голосов продолжается.

Согласно социологическим опросам, Эрдогана поддерживают 43,7% избирателей, Кылычдароглу - 49,3%, отмечает «Радиоточка НСН».

