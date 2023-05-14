СМИ: «Республиканский альянс» Эрдогана получит более 50% мест в парламенте
«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития получает 68% мест на парламентских выборах. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
После обработки бюллетеней с 2,8% урн правящая партия получает 48,6% голосов. Союзная ей «Партия националистического движения» - 67,9%. Вместе это дает им более 800 мандатов.
Партии оппозиционного «Народного альянса» набирают 21% голосов.
В Турции 14 мая состоялись президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу - 40,12%. Подсчет голосов продолжается.
Согласно социологическим опросам, Эрдогана поддерживают 43,7% избирателей, Кылычдароглу - 49,3%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru