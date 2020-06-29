Анджей Дуда вышел во второй тур президентских выборов в Польше

Кандидаты в президенты Польши Анджей Дуда и Рафал Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов по итогам подсчёта 87,16% голосов в первом туре. Таковы данные ЦИК Польши, передает RT.

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На данный момент действующий президент страны Анджей Дуда набирает 45,24% голосов, а кандидат оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский — 28,92%. На третьем месте находится независимый кандидат Шимон Холовня, который смог набрать 13,96% голосов, передает РЕН ТВ.

Первый тур выборов президента прошел 28 июня. В выборах приняли участие 11 кандидатов. Второй тур намечен на 12 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас отношения Москвы и Варшавы находятся на низшем из возможных уровне. Он отметил, то Кремль сожалеет об этом.



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