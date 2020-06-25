МИД РФ оценил заявление о переброске солдат США из Германии в Польшу

Россия внимательно следит за анонсами властей США относительно возможного перемещения американских военных из Германии в Польшу, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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По его словам, Москва оценит ситуацию как с точки зрения военных последствий для безопасности в регионе, так и в плане соблюдения положений Основополагающего акта Россия-НАТО. Грушко допускает, что Вашингтон может нарушить и этот документ, передаёт РИА Новости.

Российский дипломат, в частности, напомнил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и из Договора по открытому небу.

«Вашингтон последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе», - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой сообщил, что планирует сократить военное присутствие в Германии. Часть американских военных отправится домой, часть - «в другие места», в частности, в Польшу, передаёт RT. Варшава готова их принять, несмотря на то, что это будет сделано за её счёт.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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