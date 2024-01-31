Андрей Богданов снял свою кандидатуру на выборах президента России

Представитель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Ранее в этот день Богданов сдал в ЦИК 105 тысяч подписей избирателей, в целом ему удалось собрать 160 тысяч. По какой причине политик отказался от участия в выборах, не сообщается.

Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

Накануне от участия в выборах отказался председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, он решил поддержать действующего президента Владимира Путина. Еще один кандидат Ирина Свиридова (Демократическая партия России) не сумела собрать необходимое число подписей в свою поддержку.


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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Выборы Президента России

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