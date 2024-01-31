Андрей Богданов снял свою кандидатуру на выборах президента России

Представитель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Ранее в этот день Богданов сдал в ЦИК 105 тысяч подписей избирателей, в целом ему удалось собрать 160 тысяч. По какой причине политик отказался от участия в выборах, не сообщается.