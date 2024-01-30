Ирина Свиридова не смогла собрать подписи для регистрации на выборах президента РФ

Выдвинутая Демократической партией России (ДПР) кандидатом на выборах президента России Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей в свою поддержку. Об этом заявил председатель партии Александр Зорин.

По его словам, политическая организация уже уведомила Центризбирком, что не будет сдавать подписи из-за того, что собрать нужное число во всех регионах не удалось, передает РИА Новости.

Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

Зорин добавил, что на предстоящих президентских выборах ДПР поддержит Владимира Путина.

Для регистрации кандидатом Ирине Свиридовой было необходимо собрать не меньше 100 тысяч подписей, так как она выдвигалась от непарламентской партии. Ранее отказался от дальнейшего участия в выборах лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, который также призвал россиян объединяться вокруг президента РФ Владмира Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы Президента России

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