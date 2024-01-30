Ирина Свиридова не смогла собрать подписи для регистрации на выборах президента РФ

Выдвинутая Демократической партией России (ДПР) кандидатом на выборах президента России Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей в свою поддержку. Об этом заявил председатель партии Александр Зорин.

По его словам, политическая организация уже уведомила Центризбирком, что не будет сдавать подписи из-за того, что собрать нужное число во всех регионах не удалось, передает РИА Новости.