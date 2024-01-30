Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

Он призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на выборах.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил в разговоре с НСН, что кандидаты от партий ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ, а также действующий глава государства Владимир Путин представляют 90% политического спектра, остальным кандидатам не имеет смысла участвовать в выборах, передает «Радиоточка НСН».

