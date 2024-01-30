Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ
Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин после подачи подписей в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России.
Он призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на выборах.
Ранее политолог Евгений Минченко заявил в разговоре с НСН, что кандидаты от партий ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ, а также действующий глава государства Владимир Путин представляют 90% политического спектра, остальным кандидатам не имеет смысла участвовать в выборах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru