Анатолий Антонов заявил, что пробудет в Москве столько, сколько понадобится
Посол России в США Анатолий Антонов перед вылетом в Москву сообщил, что в российской столице будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.
«Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались», - сказал дипломат. По его словам, Россия заинтересована в отношениях США в той мере, насколько в этом заинтересован сам Вашингтон.
Дипломат отправится в Москву рейсом «Аэрофлота» из аэропорта имени Джона Кеннеди.
Как сообщил ранее Антонов, посольство России получило от граждан США письма с извинениями за высказывания американских властей в адрес России.
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