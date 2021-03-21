Анатолий Антонов заявил, что пробудет в Москве столько, сколько понадобится

«Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались», - сказал дипломат. По его словам, Россия заинтересована в отношениях США в той мере, насколько в этом заинтересован сам Вашингтон.

Дипломат отправится в Москву рейсом «Аэрофлота» из аэропорта имени Джона Кеннеди.

Как сообщил ранее Антонов, посольство России получило от граждан США письма с извинениями за высказывания американских властей в адрес России.

