Аналитики: После выборов-2024 могут принять новые решения по СВО и экономике

После выборов президента России в 2024 году могут быть приняты новые решения относительно специальной военной операции и экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад холдинга «Минченко консалтинг» «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0"».

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«После проведения выборов ... могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — указано в документе.

Аналитики считают, что в связи с этим сложнее предсказать контекст региональных выборов следующего года.

Президентские выборы в РФ намечены на март 2024 года. Глава государства Владимир Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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