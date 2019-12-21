Аналитик указал на конфликт в новом контакте Газпрома и Нафтогаза
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предупредил об опасности для Киева не договориться с Москвой по новым условиям транзита российского газа.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о подводных камнях нового договора по газу между Москвой и Киевом.
Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что российская компания и «Нафтогаз» Украины подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам на транзит российского газа. Таким образом, будет достигнут «баланс интересов сторон», сообщает РИА Новости.
По словам Миллера, в соглашении газовых компаний предусматрен отказ от новых претензий, а также отзыв исков и выплату Газпромом около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда.
Алексей Миллер раскрыл содержание нового контракта Москвы и Киева на транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины.
«Газпром забронирует газотранспортные мощности Украины на 65 млрд кубов на 2020 год, по 40 млрд на 2021-2024 годы при условии конкурентного тарифа», - заявил глава Газпрома.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предупредил о том, что новые условия контракта не гарантируют транзит российского газа через украинскую территорию. Более того, он предположил, что подписание нового контракта может сорваться.
«Если мы видим формулировку «при условии конкурентного тарифа», это значит, что, по европейским условиям, оператор газотранспортной системы (Украина) должен выставить лот в 60-65 млрд кубов на 2020 год и объявить тариф на прокачку. Газпром может либо взять этот лот, либо нет. Здесь непонятно, каким будет торг? Что значит «приемлемый» тариф? Газпром может высчитать тариф и заявить, что ему выгоден тариф, конкурентный, например, с тарифом на «Северный поток-1». Он короче и Газпром там половину денег себе «оставляет» - у него 51% акций газопровода в собственности. Мне кажется, здесь пространство для конфликта остается. Но это уже не 100-110 млрд кубов прокачки газа, которые требовали украинцы», - заявил эксперт.
Также Юшков обратил внимание на условия транзита газа после 2020 года для Газпрома.
«На 2020 год 60-65 млрд кубов газа – приемлемый объем. Будет ли это условие «качай и плати» или какое-то другое? Если Газпрому не нужно будет прокачивать через Украину после 2020 года 40 млрд кубов, обязан ли будет он его все равно оплачивать или Газпром сможет прокачивать через Украину меньше и платить ей меньше без всяких штрафов? Это тоже важный момент», - считает аналитик.
Юшков также заявил о планах России увеличить импорта газа в Европу и предположил, что в связи с этим Москва могла получить согласие европейских стран о непрепятствовании полной загрузке газопровода «Опал», который является продолжением газовой нитки «Северный поток - 1», и, в перспективе, газопровода «Северный поток - 1». По прогнозам аналитика, завершение этого российского проекта может отодвинуться по срокам до лета 2020 года из-за новых санкций США.
Напомним, действующее соглашение на поставку и транзит газа истекает в конце года. Москва и Киев проводят двусторонние встречи, а также переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии для заключения нового контракта.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал проигравшую сторону при подписании контракта на транзит российского газа по территории Украины в Европу.
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