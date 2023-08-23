Аналитик Робертс призвал США сократить поддержку Украины

По мнению Робертса, США стали экономически слабее, чем раньше.

«Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов», — указал аналитик.

Робертс также высказал мнение, что механизм выделения помощи президенту Киеву должен быть более прозрачным.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у конгресса $40 млрд на дополнительные расходы, $24 млрд из них планируется выделить Украине. При этом группа конгрессменов-республиканцев потребовала отозвать этот запрос, пишет RT.

