Аналитик Робертс призвал США сократить поддержку Украины
США не стоит выделять Украине новый пакет финансовой помощи, вместо этого Вашингтону следует сосредоточиться на решении внутренних проблем, считает президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс. Об этом эксперт заявил в эфире Fox News.
По мнению Робертса, США стали экономически слабее, чем раньше.
«Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов», — указал аналитик.
Робертс также высказал мнение, что механизм выделения помощи президенту Киеву должен быть более прозрачным.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у конгресса $40 млрд на дополнительные расходы, $24 млрд из них планируется выделить Украине. При этом группа конгрессменов-республиканцев потребовала отозвать этот запрос, пишет RT.
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