Минобороны: ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника в течение дня
Расчеты противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника (БПЛА) с 11.30 до 15.00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.
Дроны были уничтожены над Орловской (15 штук), Курской (7), Тульской (6), Рязанской (2) и Брянской (1) областями. Атаку трех БПЛА отразили в Москве и Московской области.
Также с утра 21 мая еще 32 беспилотника ВСУ нарушили воздушное пространство России. Их нападение было отбито с 04.00 до 08.00 мск.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку летевших на Москву беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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