Семь построек уничтожены огнем в детском лагере «Огонек» в Забайкалье

Пожар уничтожил семь построек в детском лагере «Огонек» в Забайкалье, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве отметили, что пожарным удалось отстоять три здания.

Весь персонал лагеря был эвакуирован, детей в лагере не было. Сейчас огнеборцы уже ликвидировали открытое горение. Проводится разбор и проливка конструкций.

При этом в МЧС отметили, что рядом с территорией лагеря продолжается тушение пожара в лесном массиве на 600 гектарах, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧС РФПожарЛесные ПожарыПожарныеЗабайкалье

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