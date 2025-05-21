Семь построек уничтожены огнем в детском лагере «Огонек» в Забайкалье

В ведомстве отметили, что пожарным удалось отстоять три здания.

Весь персонал лагеря был эвакуирован, детей в лагере не было. Сейчас огнеборцы уже ликвидировали открытое горение. Проводится разбор и проливка конструкций.

При этом в МЧС отметили, что рядом с территорией лагеря продолжается тушение пожара в лесном массиве на 600 гектарах, отмечает RT.

