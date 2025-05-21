Семь построек уничтожены огнем в детском лагере «Огонек» в Забайкалье
21 мая 202516:53
Пожар уничтожил семь построек в детском лагере «Огонек» в Забайкалье, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что пожарным удалось отстоять три здания.
Весь персонал лагеря был эвакуирован, детей в лагере не было. Сейчас огнеборцы уже ликвидировали открытое горение. Проводится разбор и проливка конструкций.
При этом в МЧС отметили, что рядом с территорией лагеря продолжается тушение пожара в лесном массиве на 600 гектарах, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru