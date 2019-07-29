Аналитик: Проспавшую Крым СБУ реформы не спасут

Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена реформировать Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. Он подчеркнул, что Службу необходимо существенно усилить в сфере контрразведки и лишить ее полномочий в сфере расследования коррупции и экономических преступлений.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что попытки реформировать СБУ потерпят крах: в свое время то же самое пытались сделать экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Виктор Янукович, но у обоих ничего не получилось.

«Это нереально. Эта и идея давно возникла, еще во времена Ющенко, во времена Януковича ее поднимали. У нас Служба безопасности занимается несвойственной функцией: имеет право заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. Еще Ющенко и Янукович говорил, мол, все, уберем несвойственные функции, приведем в соответствие с Конституцией. Но, проходит время, все это забывается. Понятное дело, что шпионов ловить это не так прибыльно, как кошмарить бизнес. Это просто заявление, вряд ли Зеленский сможет это сделать, даже если захочет», - сказал он.