Аналитик: Проспавшую Крым СБУ реформы не спасут
Украинский аналитик рассказал в эфире НСН, почему идея Зеленского реформировать СБУ завершится ничем.
Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена реформировать Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. Он подчеркнул, что Службу необходимо существенно усилить в сфере контрразведки и лишить ее полномочий в сфере расследования коррупции и экономических преступлений.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что попытки реформировать СБУ потерпят крах: в свое время то же самое пытались сделать экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Виктор Янукович, но у обоих ничего не получилось.
«Это нереально. Эта и идея давно возникла, еще во времена Ющенко, во времена Януковича ее поднимали. У нас Служба безопасности занимается несвойственной функцией: имеет право заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. Еще Ющенко и Янукович говорил, мол, все, уберем несвойственные функции, приведем в соответствие с Конституцией. Но, проходит время, все это забывается. Понятное дело, что шпионов ловить это не так прибыльно, как кошмарить бизнес. Это просто заявление, вряд ли Зеленский сможет это сделать, даже если захочет», - сказал он.
Также собеседник НСН обвинил СБУ в том, что именно она несет ответственность за вхождение Крыма в состав России и продолжение войны в Донбассе.
«Сейчас очень много пиар-заявлений. Выборы закончились, надо себя похвалить, показать гениальность. Подобного рода заявления – это заявления в никуда, пустышка. Насколько я понимаю, никто и ничего делать не будет. Если бы СБУ хорошо работала, Крым был бы в Украине, и война в Донбассе быстро бы закончилась. Это как раз чистейшие просчеты СБУ. Вместо того, чтобы заниматься этой проблемой, они занимаются тем, что крышуют, занимаются несвойственными операциями», - заключил аналитик.
Ранее Охрименко рассказал НСН, почему считает абсурдной идею украинского музыканта и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука принять закон о существовании Украины и России.
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