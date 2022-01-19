Анналена Бербок отчитается о визите в Москву

«В первой половине дня глава немецкой дипломатии встретится с коллегами из Франции, Жан-Ивом ле Дрианом, и США, Энтони Блинкеном, а также заместителем министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймсом Клеверли», - сообщает МИД ФРГ.

После встречи запланированы двусторонние переговоры Бербок и Блинкена, а затем пройдет пресс-конференция. Американский госсекретарь отдельно переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча состоится во второй половине дня в ведомстве федерального канцлера. В пресс-службе главы правительства Федеративной республики подчеркнули, что все основная тема предстоящей беседы «лежит на поверхности».

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскрыла тему переговоров Лаврова и Бербок в Москве.

