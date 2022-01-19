Захарова раскрыла тему переговоров Лаврова и Бербок в Москве

Политики подняли тему в ходе переговоров в Москве. Речь в том числа шла о гарантиях безопасности, а также неприемлемости для российской стороны действий Североатлантического альянса и общей риторики НАТО.

«Это и Украина. Буквально, могу сказать, что пункт за пунктом прошлись по Минским договоренностям», — сказала Захарова.

Москва не принимает никаких требований насчет действий армии России на своей территории. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее заявление он сделал новому министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок.

