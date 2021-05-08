Anadolu: США хотят вернуть Россию в 1990-е годы

В Вашингтоне недовольны расширением российского влияния на международной арене, которое Россия нарастила в период президентства экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

«Видно, что «возвращающейся Америке» также неудобно присутствие России и Турции на Ближнем Востоке и Кавказе <...> Кроме того, сближение России и Турции, несомненно, не та ситуация, которая нравится Белому дому», – цитирует эксперта Газета.ru.

Кемалоглу обратил внимание на то, что на Западе не пытаются «развалить» Россию, потому что она важна также для обеспечения безопасности Европы.

«В результате Вашингтон использует так называемую карту геноцида армян против Турции и хочет изолировать Россию. Для этого, с одной стороны, были усилены санкции против России, с другой - спровоцированы дипломатические кризисы со многими странами», – полагает автор.

Ранее пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что администрация США не хочет вводить дополнительные санкции в отношении России, но оставляет за собой такое право.

