Белый дом заявил о нежелании вводить санкции против России

Однако представитель Белого дома отметила, что американская сторона оставляет за собой право ввести новые ограничения против РФ.

«Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — цитирует Псаки РИА Новости.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон хочет построить «более предсказуемые и долгосрочные» отношения с Москвой.

