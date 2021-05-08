Белый дом заявил о нежелании вводить санкции против России
Администрация США не хочет вводить дополнительные санкции в отношении России. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки.
Однако представитель Белого дома отметила, что американская сторона оставляет за собой право ввести новые ограничения против РФ.
«Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — цитирует Псаки РИА Новости.
Кроме того, представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон хочет построить «более предсказуемые и долгосрочные» отношения с Москвой.
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