Американцы заподозрили Ротенбергов в попытке обойти санкции

Российские миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги нашли лазейку в американском законодательстве, которая позволила им обойти санкции США при покупке картин. Об этом говорится в расследовании комитета сената США по внутренней безопасности, сообщает Ura.ru.

Уже находясь в санкционных списках, предприниматели приобрели полотна Марка Шагала, Жоржа Брака и Рене Магритта через сеть фальшивых компаний на территории Соединённых Штатов, следует из доклада. Сенаторы отмечают, что это стало возможным благодаря формальной процедуре установления истинных владельцев предметов искусства при аукционах.