Американцы заподозрили Ротенбергов в попытке обойти санкции

Российские миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги нашли лазейку в американском законодательстве, которая позволила им обойти санкции США при покупке картин. Об этом говорится в расследовании комитета сената США по внутренней безопасности, сообщает Ura.ru.

Уже находясь в санкционных списках, предприниматели приобрели полотна Марка Шагала, Жоржа Брака и Рене Магритта через сеть фальшивых компаний на территории Соединённых Штатов, следует из доклада. Сенаторы отмечают, что это стало возможным благодаря формальной процедуре установления истинных владельцев предметов искусства при аукционах.

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По данным авторов расследования, Ротенберги использовали три подставные компании и работали с арт-дилером Григорием Бальцером, имеющим американский паспорт. Уже после введения санкций против Ротенбергов якобы связанные с ними компании совершили сделки на $91 миллион.

Представитель Ротенбергов уже заявил, что сделки были законными. Аукционные дома не усмотрели в действиях Бальцера ничего предосудительного, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Борис РотенбергСанкции США
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