Американцы заподозрили Ротенбергов в попытке обойти санкции
Российские миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги нашли лазейку в американском законодательстве, которая позволила им обойти санкции США при покупке картин. Об этом говорится в расследовании комитета сената США по внутренней безопасности, сообщает Ura.ru.
Уже находясь в санкционных списках, предприниматели приобрели полотна Марка Шагала, Жоржа Брака и Рене Магритта через сеть фальшивых компаний на территории Соединённых Штатов, следует из доклада. Сенаторы отмечают, что это стало возможным благодаря формальной процедуре установления истинных владельцев предметов искусства при аукционах.
По данным авторов расследования, Ротенберги использовали три подставные компании и работали с арт-дилером Григорием Бальцером, имеющим американский паспорт. Уже после введения санкций против Ротенбергов якобы связанные с ними компании совершили сделки на $91 миллион.
Представитель Ротенбергов уже заявил, что сделки были законными. Аукционные дома не усмотрели в действиях Бальцера ничего предосудительного, сообщает телеканал «360».
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