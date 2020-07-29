Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что власти страны недостаточно серьёзно борются с санкциями США. В интервью РБК он заявил, что в Соединённых Штатах разработкой санкций занимаются пять тысяч человек, а в России – всего четверо.

«Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тысяч человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать», - сказал миллиардер, который сам находится под санкциями США с 2018 года.

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По мнению Дерипаски, за пять лет санкций российские власти могли бы сделать выводы и «обеспечить реальный экономический суверенитет». Конкретные предложения по борьбе с американскими санкциями предприниматель не выдвинул, отметив, что «ребята» из Минфина США собирают такую информацию по открытым источникам.

Санкции против Дерипаски были введены из-за того, что он якобы действовал от имени и в интересах высокопоставленных чиновников РФ, а также работает в энергетическом секторе. Санкции вынудили Дерипаску снизить свои доли участия в UC Rusal, En+ и «ЕвроСибЭнерго». Он готов отстраниться и от группы ГАЗ, если это потребуется для вывода компании из-под ограничений.

Несмотря на то, что Дерипаска сократил участие в ряде компаний, с него самого санкции не сняли. Бизнесмен подал в суд на американский Минфин.

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:Олег ДерипаскаСанкции США
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