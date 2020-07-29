Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям
Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что власти страны недостаточно серьёзно борются с санкциями США. В интервью РБК он заявил, что в Соединённых Штатах разработкой санкций занимаются пять тысяч человек, а в России – всего четверо.
«Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тысяч человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать», - сказал миллиардер, который сам находится под санкциями США с 2018 года.
По мнению Дерипаски, за пять лет санкций российские власти могли бы сделать выводы и «обеспечить реальный экономический суверенитет». Конкретные предложения по борьбе с американскими санкциями предприниматель не выдвинул, отметив, что «ребята» из Минфина США собирают такую информацию по открытым источникам.
Санкции против Дерипаски были введены из-за того, что он якобы действовал от имени и в интересах высокопоставленных чиновников РФ, а также работает в энергетическом секторе. Санкции вынудили Дерипаску снизить свои доли участия в UC Rusal, En+ и «ЕвроСибЭнерго». Он готов отстраниться и от группы ГАЗ, если это потребуется для вывода компании из-под ограничений.
Несмотря на то, что Дерипаска сократил участие в ряде компаний, с него самого санкции не сняли. Бизнесмен подал в суд на американский Минфин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
829 тыс.+5 475 / сут.
Умерли
13 673+169 / сут.
Выздоровели
620 тыс.+8 116 / сут.
- Опубликованы имена 33 задержанных под Минском «боевиков из России»
- Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате
- Роспотребнадзор предупредил о приходе нового вируса гриппа
- Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям
- Собянин: Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru