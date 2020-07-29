Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям

По мнению Дерипаски, за пять лет санкций российские власти могли бы сделать выводы и «обеспечить реальный экономический суверенитет». Конкретные предложения по борьбе с американскими санкциями предприниматель не выдвинул, отметив, что «ребята» из Минфина США собирают такую информацию по открытым источникам.

Санкции против Дерипаски были введены из-за того, что он якобы действовал от имени и в интересах высокопоставленных чиновников РФ, а также работает в энергетическом секторе. Санкции вынудили Дерипаску снизить свои доли участия в UC Rusal, En+ и «ЕвроСибЭнерго». Он готов отстраниться и от группы ГАЗ, если это потребуется для вывода компании из-под ограничений.

Несмотря на то, что Дерипаска сократил участие в ряде компаний, с него самого санкции не сняли. Бизнесмен подал в суд на американский Минфин.

