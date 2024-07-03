Американцы в опросе назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку

Отмечается, что 69% опрошеных называют возраст Байдена фактором, оказывающим влияние на то, за кого они готовы отдать свой голос на выборах в ноябре. При этом возраст 78-летнего экс-президента США Дональда Трампа влияет на решение 48% опрошенных.

Опрос проводился с 28 июня по 2 июля среди 2826 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,3 процентных пункта.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что Демократическая партия США не будет менять Байдена на другого кандидата перед выборами, потому что у него нет достойной замены, передает «Радиоточка НСН».

