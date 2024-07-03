Американцы в опросе назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку

Почти 70% жителей США назвали возраст 81-летнего американского лидера Джо Байдена фактором, который влияет на поддержку ими того или иного кандидата на предстоящих выборах президента. Соответствующие данные следуют из опроса, который провела компания YouGov и телеканал CBS News.

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Отмечается, что 69% опрошеных называют возраст Байдена фактором, оказывающим влияние на то, за кого они готовы отдать свой голос на выборах в ноябре. При этом возраст 78-летнего экс-президента США Дональда Трампа влияет на решение 48% опрошенных.

Опрос проводился с 28 июня по 2 июля среди 2826 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,3 процентных пункта.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что Демократическая партия США не будет менять Байдена на другого кандидата перед выборами, потому что у него нет достойной замены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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