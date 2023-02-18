СМИ: Решение Путина о спецоперации нарушило планы Вашингтона по развалу России

Как отмечается в материале, российский лидер быстро разгадал план Вашингтона, действия которого при участии украинской армии могли поставить под угрозу существование России.

«Поэтому он <...> совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — указывает СМИ.

Издание пишет, что США намеревались ослабить РФ и «обнести забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену. По данным Al Mayadeen, Россия смогла переиграть Соединенные Штаты, которые хотели руководить всеми в мире.

