СМИ: Решение Путина о спецоперации нарушило планы Вашингтона по развалу России

Президент России Владимир Путин решением о начале спецоперации на Украине нанес упреждающий удар по США, чтобы спасти РФ. Об этом пишет издание Al Mayadeen.

Журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной

Как отмечается в материале, российский лидер быстро разгадал план Вашингтона, действия которого при участии украинской армии могли поставить под угрозу существование России.

«Поэтому он <...> совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — указывает СМИ.

Издание пишет, что США намеревались ослабить РФ и «обнести забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену. По данным Al Mayadeen, Россия смогла переиграть Соединенные Штаты, которые хотели руководить всеми в мире.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАСпецоперацияРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры