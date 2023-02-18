СМИ: Решение Путина о спецоперации нарушило планы Вашингтона по развалу России
Президент России Владимир Путин решением о начале спецоперации на Украине нанес упреждающий удар по США, чтобы спасти РФ. Об этом пишет издание Al Mayadeen.
Как отмечается в материале, российский лидер быстро разгадал план Вашингтона, действия которого при участии украинской армии могли поставить под угрозу существование России.
«Поэтому он <...> совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — указывает СМИ.
Издание пишет, что США намеревались ослабить РФ и «обнести забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену. По данным Al Mayadeen, Россия смогла переиграть Соединенные Штаты, которые хотели руководить всеми в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru