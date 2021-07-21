Американский сенатор заявил о катастрофе из-за сделки по «Северному потоку — 2»
В США сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту «Северный поток — 2» станет катастрофой для США и геополитической победой России, говорится на сайте сенатора.
Как считает Круз, американский президент Джо Байден «нарушает законы США». Также сенатор обвинил главу Белого дома в «полной сдаче Путину».
Как сообщалось, Госдепартамент США в ближайшее время выступит с заявлением относительно договоренностей между Соединенными Штатами и Германией по проекту строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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