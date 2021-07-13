В США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы

Вашингтон считает газопровод «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Украины и Европы. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу «Украина 24».

Кент подчеркнул, что Вашингтон считает трубопровод «плохим делом».

«Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция», — заявил дипломат.

Кент подчеркнул, что через неделю канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Вашингтон.

«Поэтому посмотрим, что будет через неделю», — заключил Кент.

Накануне дипломат прибыл на Украину в качестве временного поверенного в делах США в стране.

