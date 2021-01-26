Патрушев заявил, что Запад использует Навального для дестабилизации обстановки в России

«Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», - заявил глава Совбеза.

МИД РФ ранее призвал иностранных политиков, комментирующих ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право, сообщает телеканал «360». В ведомстве порекомендовали посвятить время проблемам своих стран.



