Патрушев заявил, что Запад использует Навального для дестабилизации обстановки в России
Запад использует оппозиционера Алексея Навального для дестабилизации обстановки в России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на вопрос о призыве Киева разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.
«Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», - заявил глава Совбеза.
МИД РФ ранее призвал иностранных политиков, комментирующих ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право, сообщает телеканал «360». В ведомстве порекомендовали посвятить время проблемам своих стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru