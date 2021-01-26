Патрушев заявил, что Запад использует Навального для дестабилизации обстановки в России

Запад использует оппозиционера Алексея Навального для дестабилизации обстановки в России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на вопрос о призыве Киева разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.

Диалог или предлог? ЕС отложил санкции из-за Навального

«Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», - заявил глава Совбеза.

МИД РФ ранее призвал иностранных политиков, комментирующих ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право, сообщает телеканал «360». В ведомстве порекомендовали посвятить время проблемам своих стран.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Алексей НавальныйНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры