Полковник прокомментировал призывы главы Пентагона Ллойда Остина предоставить Украине больше оружия. По мнению руководителя военного ведомства США, это необходимо для «решающего успеха» ВСУ в ходе весеннего наступления.

Макгрегор заявил, что у стран НАТО закончились боеприпасы для отправки на Украину. Собственные запасы США и других стран альянса подходят к концу, констатировал он.

Американский военный скептически высказался о возможностях Запада поставить Украине новые партии вооружений.

США хотят уничтожить Россию и расчленить ее на отдельные государства, заявил ранее Макгрегор. Он предупредил, что конфронтация с Москвой чрезвычайно опасна для Вашингтона, пишет НСН.

