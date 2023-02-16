Экс-советник Пентагона высмеял надежды НАТО на весеннее наступление Украины

Бывший советник военного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор усомнился в успехе украинской армии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Полковник прокомментировал призывы главы Пентагона Ллойда Остина предоставить Украине больше оружия. По мнению руководителя военного ведомства США, это необходимо для «решающего успеха» ВСУ в ходе весеннего наступления.

Макгрегор заявил, что у стран НАТО закончились боеприпасы для отправки на Украину. Собственные запасы США и других стран альянса подходят к концу, констатировал он.

Американский военный скептически высказался о возможностях Запада поставить Украине новые партии вооружений.

США хотят уничтожить Россию и расчленить ее на отдельные государства, заявил ранее Макгрегор. Он предупредил, что конфронтация с Москвой чрезвычайно опасна для Вашингтона, пишет НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:НАТОСШАУкраина
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