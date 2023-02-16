Экс-советник Пентагона высмеял надежды НАТО на весеннее наступление Украины
Бывший советник военного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор усомнился в успехе украинской армии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Полковник прокомментировал призывы главы Пентагона Ллойда Остина предоставить Украине больше оружия. По мнению руководителя военного ведомства США, это необходимо для «решающего успеха» ВСУ в ходе весеннего наступления.
Макгрегор заявил, что у стран НАТО закончились боеприпасы для отправки на Украину. Собственные запасы США и других стран альянса подходят к концу, констатировал он.
Американский военный скептически высказался о возможностях Запада поставить Украине новые партии вооружений.
США хотят уничтожить Россию и расчленить ее на отдельные государства, заявил ранее Макгрегор. Он предупредил, что конфронтация с Москвой чрезвычайно опасна для Вашингтона, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- В ФРГ назвали дату передачи Leopard 2 Украине
- Экс-советник Пентагона высмеял надежды НАТО на весеннее наступление Украины
- В Ингушетии расследуют хищения в Пенсионном фонде
- Захарова связала депортацию организатора «Бессмертного полка» из Эстонии с русофобией
- В Конгрессе предупредили о вероятности скорого дефолта США
- Глава Всемирного банка объявил о досрочной отставке
- В мобильных «Госуслугах» появился сервис подтверждения личности
- Экспорт российской нефти приблизился к историческому максимуму
- Землетрясение произошло у берегов Филиппин
- СМИ узнали о вылете Миг-31 на перехват НЛО в Ленобласти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru