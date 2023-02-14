Экс-советник Пентагона: США встали на опасный путь борьбы с Россией
США решили сражаться с Россией для уничтожения РФ с потенциальным расчленением страны, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в эфире своего YouTube-канала.
По мнению полковника, за планами Вашингтона «стоят большие деньги». Макгрегор пояснил, что Россия обладает ресурсами на триллионы долларов, в том числе нефтью, газом, драгоценными металлами, отмечает РЕН ТВ.
Как напомнил экс-советник Пентагона, в 1990-х годах Запад уже пытался «украсть все, что можно» у РФ, пишет Газета.ру. Однако президенту России Владимиру Путину удалось вернуть стране стабильность.
«Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», — высказался Макгрегор.
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