Экс-советник Пентагона: США встали на опасный путь борьбы с Россией

По мнению полковника, за планами Вашингтона «стоят большие деньги». Макгрегор пояснил, что Россия обладает ресурсами на триллионы долларов, в том числе нефтью, газом, драгоценными металлами, отмечает РЕН ТВ.

Как напомнил экс-советник Пентагона, в 1990-х годах Запад уже пытался «украсть все, что можно» у РФ, пишет Газета.ру. Однако президенту России Владимиру Путину удалось вернуть стране стабильность.

«Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», — высказался Макгрегор.

