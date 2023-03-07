Американский профессор: Администрация Байдена боится многополярного мира

Он отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Соединенные Штаты оставались главенствующей страной в мире. По словам обозревателя, Вашингтону будет очень непросто противостоять возвращению многополярного мира.

Ранее глава китайского МИД Цинь Ган в ходе пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Россия и Китай не нацелены в своем сотрудничестве на противостояние с другими странами. Он отмечал, что руководство двух стран продолжит укреплять стратегическое партнерство Китая и России, вместе государства хотят строить стабильный многополярный мир, сообщает НСН.

