Американский профессор: Администрация Байдена боится многополярного мира

США не хотят возвращения многополярного мира, они предпочитают оставаться без конкурентов. Такое мнение выразил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для Foreign Policy.

В США заявили, что Путин сделал мир многополярным

Он отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Соединенные Штаты оставались главенствующей страной в мире. По словам обозревателя, Вашингтону будет очень непросто противостоять возвращению многополярного мира.

Ранее глава китайского МИД Цинь Ган в ходе пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Россия и Китай не нацелены в своем сотрудничестве на противостояние с другими странами. Он отмечал, что руководство двух стран продолжит укреплять стратегическое партнерство Китая и России, вместе государства хотят строить стабильный многополярный мир, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Администрация ПрезидентаСША
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