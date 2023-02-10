В США заявили, что Путин сделал мир многополярным

«Путин привел нас в многополярный мир», — написал Хинкль в Twitter.

Ранее российский лидер заявил о рождении контуров многополярности: по его словам, в Латинской Америке, Азии и Африке формируются новые центры развития, которые активнее отстаивают свои интересы, пишет РИА ФАН.

Кроме того, Путин отмечал, что лишь многополярность поможет уменьшить напряжение в мире, и следует стремиться именно к этой модели, напоминает Ura.ru.

