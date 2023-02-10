В США заявили, что Путин сделал мир многополярным
Президент России Владимир Путин изменил мир, благодаря российскому лидеру он перестал быть однополярным. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкль.
«Путин привел нас в многополярный мир», — написал Хинкль в Twitter.
Ранее российский лидер заявил о рождении контуров многополярности: по его словам, в Латинской Америке, Азии и Африке формируются новые центры развития, которые активнее отстаивают свои интересы, пишет РИА ФАН.
Кроме того, Путин отмечал, что лишь многополярность поможет уменьшить напряжение в мире, и следует стремиться именно к этой модели, напоминает Ura.ru.
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