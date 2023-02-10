В США заявили, что Путин сделал мир многополярным

Президент России Владимир Путин изменил мир, благодаря российскому лидеру он перестал быть однополярным. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкль.

СМИ: Россия, Китай и США формируют новую многополярность

«Путин привел нас в многополярный мир», — написал Хинкль в Twitter.

Ранее российский лидер заявил о рождении контуров многополярности: по его словам, в Латинской Америке, Азии и Африке формируются новые центры развития, которые активнее отстаивают свои интересы, пишет РИА ФАН.

Кроме того, Путин отмечал, что лишь многополярность поможет уменьшить напряжение в мире, и следует стремиться именно к этой модели, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияСШАВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры