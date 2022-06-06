Посол США в России допустил взаимное закрытие посольств двух стран
Посол США в России Джон Салливан допустил вероятность взаимного закрытия посольств двух стран.
«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — цитирует дипломата ТАСС
По словам Салливана, единственная причина, по которой США «могут быть вынуждены» закрыть диппредставительство в России — если продолжать работу посольства будет небезопасно, отмечает РЕН ТВ.
Ранее американский посол заявил, что полного разрыва отношений между РФ и США не будет. По словам Салливана, сохранение минимально необходимых дипломатических связей критически важно для обеих стран, пишет Газета.ру.
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