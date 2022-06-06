Посол Салливан исключил полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона

Полный разрыв отношений между Россией и США невозможен, сообщает ТАСС со ссылкой на посла США в РФ Джона Салливана.

Он акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт, отметив, что «мы также никогда не разойдемся совсем».

«Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов между Кремлем и белым домом. «Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — заявил он.

Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, «окно в Европу», которое «прорубил» первый император России, закрывать никто не намерен.

