Посол Салливан исключил полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона
Полный разрыв отношений между Россией и США невозможен, сообщает ТАСС со ссылкой на посла США в РФ Джона Салливана.
Он акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт, отметив, что «мы также никогда не разойдемся совсем».
«Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности», — отметил дипломат.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов между Кремлем и белым домом. «Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — заявил он.
Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, «окно в Европу», которое «прорубил» первый император России, закрывать никто не намерен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- В Великобритании отпраздновали юбилей правления королевы Елизаветы II
- СМИ: США не смягчат антироссийские санкции в рамках сделки по экспорту зерна
- Посол Салливан исключил полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона
- Хельсинки: удивительно, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за НАТО
- СМИ: экономике США грозит рецессия
- Хакеры стали чаще атаковать россиян через e-mail
- В Роспотребнадзоре объяснили вероятность эпидемии оспы обезьян
- Скончался сооснователь рок-группы Bon Jovi Джон Сач
- СМИ: США и Южная Корея провели пуски восьми ракет
- Минстрой сообщил подробности взлома сайта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru