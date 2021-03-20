Американский политик высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным

«Я не думаю, что Байден победит<...>В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда (вице-президент США — прим. НСН) Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — цитирует конгрессмена РИА Новости.

По мнению Гетса, Путин крайне эффектно парировал высказывание Байдена о нем.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что глава России должен «заплатить за вмешательство» в американские выборы и назвал Путина «убийцей». Российский лидер, комментируя эти высказывания, пожелал коллеге здоровья и предложил организовать публичную дискуссию. Позже Байден выразил уверенность, что «в какой-то момент» побеседует с российским президентом.

Позже в связи с инцидентом с Байденом на трапе самолета в Сети появилось множество видеороликов с его падением, которое уже стало мемом.

