Американский политик высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
Разговор президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина «не закончится, как "Рокки IV"». Член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц усомнился в способности главы Белого дома выйти победителем из беседы с президентом РФ после того, как Путин предложил Байдену пообщаться.
«Я не думаю, что Байден победит<...>В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда (вице-президент США — прим. НСН) Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — цитирует конгрессмена РИА Новости.
По мнению Гетса, Путин крайне эффектно парировал высказывание Байдена о нем.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что глава России должен «заплатить за вмешательство» в американские выборы и назвал Путина «убийцей». Российский лидер, комментируя эти высказывания, пожелал коллеге здоровья и предложил организовать публичную дискуссию. Позже Байден выразил уверенность, что «в какой-то момент» побеседует с российским президентом.
Позже в связи с инцидентом с Байденом на трапе самолета в Сети появилось множество видеороликов с его падением, которое уже стало мемом.
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