Инцидент с Байденом на трапе самолета в Сети увязали с «происками» Трампа

Пользователи Twitter выкладывают ролики, в которых Байден спотыкается якобы из-за мячика, брошенного Трампом. В числе прочих версий – кожура от банана или смазанные Трампом ступени трапа.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором журналисты запечатлели подъем Байдена на борт президентского самолета. Глава государства несколько раз споткнулся и чуть не упал. Позже в пресс-службе Белого дома пояснили, что инцидент произошел из-за сильного ветра, а сам Байден «чувствует себя прекрасно».

