Инцидент с Байденом на трапе самолета в Сети увязали с «происками» Трампа

Президент США Джо Байден едва не упал на трапе самолета после того, как трижды споткнулся, из-за происков экс-главы Белого дома Дональда Трампа, предположили пользователи Сети. Об этом пишут «Известия».

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Пользователи Twitter выкладывают ролики, в которых Байден спотыкается якобы из-за мячика, брошенного Трампом. В числе прочих версий – кожура от банана или смазанные Трампом ступени трапа.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором журналисты запечатлели подъем Байдена на борт президентского самолета. Глава государства несколько раз споткнулся и чуть не упал. Позже в пресс-службе Белого дома пояснили, что инцидент произошел из-за сильного ветра, а сам Байден «чувствует себя прекрасно».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетьСоциальная СетьСамолетДональд ТрампДжо Байден
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