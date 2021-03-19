«Будьте мужчиной»: Кадыров призвал Байдена поговорить с Путиным
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена «быть мужчиной» и не увиливать от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Кадырова, американский лидер «погрустнел» после приглашения к диалогу от своего российского коллеги.
«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение Президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Кадыров считает, что диалог с Путиным ради отношений России и США, которые «и так находятся в стрессовом состоянии» — самое важное дело для Байдена.
Глава Чечни подчеркнул, что не стоит упускать шанс на переговоры и призвал Байдена «не бояться правды» и показать «свое истинное лицо».
Ранее американский лидер в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он российского президента убийцей.
В свою очередь, Путин, комментируя высказывания лидера Штатов, пожелал ему здоровья и предложил организовать публичную дискуссию. Позже Байден выразил уверенность, что «в какой-то момент» побеседует с российским президентом.
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