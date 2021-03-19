«Будьте мужчиной»: Кадыров призвал Байдена поговорить с Путиным

По мнению Кадырова, американский лидер «погрустнел» после приглашения к диалогу от своего российского коллеги.

«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение Президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров считает, что диалог с Путиным ради отношений России и США, которые «и так находятся в стрессовом состоянии» — самое важное дело для Байдена.

Глава Чечни подчеркнул, что не стоит упускать шанс на переговоры и призвал Байдена «не бояться правды» и показать «свое истинное лицо».

Ранее американский лидер в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он российского президента убийцей.

В свою очередь, Путин, комментируя высказывания лидера Штатов, пожелал ему здоровья и предложил организовать публичную дискуссию. Позже Байден выразил уверенность, что «в какой-то момент» побеседует с российским президентом.

