Американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине
США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси признал в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х.
По его словам, США в 2014 году «бряцали» оружием и санкциями против России, что привело к тому, что привело, так как у всего есть свои последствия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что операция «Майдан-3» по его смещению, подготовкой которой якобы занимаются российские спецслужбы, запланирована на конец 2023 года. По словам главы государства, детали плана «подвержены изменению» и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение. При этом он вновь исключил проведение выборов на Украине.
Для реализации «Майдана-3» на Украине потребуются не только недовольные властью, но и кропотливая организационная работа, а также немало денег, заявил «Радиоточке НСН» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки
- Доллар впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей
- Медик назвал ключевые симптомы микоплазменной инфекции
- В Подмосковье зафиксировали первые 20-градусные морозы
- СМИ: Госдума ужесточит штрафы за недопуск газовиков и специалистов по вентканалам
- Американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине
- Продюсер SBS объяснил популярность южнокорейского контента в России
- СМИ: Российские телеканалы обсуждают совместное производство шоу с южнокорейской SBS
- МИД: Лавров давно отказался от iPhone
- Байден назвал прекращение поддержки Украины «абсолютным сумасшествием»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru