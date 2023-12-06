Американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине

США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси признал в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х.

По его словам, США в 2014 году «бряцали» оружием и санкциями против России, что привело к тому, что привело, так как у всего есть свои последствия.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что операция «Майдан-3» по его смещению, подготовкой которой якобы занимаются российские спецслужбы, запланирована на конец 2023 года. По словам главы государства, детали плана «подвержены изменению» и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение. При этом он вновь исключил проведение выборов на Украине.

Для реализации «Майдана-3» на Украине потребуются не только недовольные властью, но и кропотливая организационная работа, а также немало денег, заявил «Радиоточке НСН» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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ФОТО: РИА Новости
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