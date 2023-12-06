Американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что операция «Майдан-3» по его смещению, подготовкой которой якобы занимаются российские спецслужбы, запланирована на конец 2023 года. По словам главы государства, детали плана «подвержены изменению» и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение. При этом он вновь исключил проведение выборов на Украине.

Для реализации «Майдана-3» на Украине потребуются не только недовольные властью, но и кропотливая организационная работа, а также немало денег, заявил «Радиоточке НСН» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

